Casos suspeitos de coronavírus no Brasil sobem para 488

O número dede contaminação pelosubiu para, segundo balanço do, divulgado nesta terça-feira (3). Nessa segunda-feira, a pasta anunciou que monitorava 433 casos suspeitos. Até agora, já foram descartados 240 casos. O país segue comde: são dois pacientes residentes de São Paulo que retornaram de viagem da Itália, um dos maiores focos da contaminação. A maioria dos casos suspeitos está em São Paulo, com 130. Já o Rio Grande do Sul tem 82 e o Rio de Janeiro, 62. Minas Gerais contabiliza 58 casos suspeitos.

Veja a coletiva de imprensa do Ministério da Saúde:

14:30 - 03/03/2020 Número de casos suspeitos de coronavírus em SP cai de 163 para 130 EUA. Agora, os brasileiros que voltarem do país e relatarem sintomas serão avaliados como possíveis casos suspeitos. Segundo o secretário-executivo da pasta, João Gabbardo dos Reis, os EUA já estavam na lista de países com transmissão interna, mas não no grupo de alerta para viajantes. "Com inclusão dos EUA, número de suspeitos tende a crescer muitas vezes", disse Reis. O Ministério vai incluir até quarta-feira (4) novos países na lista de histórico de viagem, entre eles os. Agora, os brasileiros que voltarem do país e relatarem sintomas serão avaliados como possíveis casos suspeitos. Segundo o secretário-executivo da pasta,, os EUA já estavam na lista de países com transmissão interna, mas não no grupo de alerta para viajantes. "Com inclusão dos EUA, número de suspeitos tende a crescer muitas vezes", disse Reis.

Segundo o secretário, aproximadamente 30 países estarão na lista. As pessoas que regressam desses países e apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar, entrarão na contagem de casos suspeitos. Por causa da ampliação da lista, o Ministério afirma que o foco do monitoramento do COVID-19 no Brasil será na prevenção e assistência, e menos na divulgação de números.





O secretário-executivo do Ministério da Saúde ainda disse que a pasta não quer incentivar que todas as pessoas busquem atendimento se sentirem sintomas leves. "Mesmo que tenham vindo desses países, com sintomas leves ou assintomáticos, não devem buscar o posto de saúde. Gradativamente temos que desmobilizar esse movimento. Se fizermos isso, vamos encher nossas unidades de saúde com casos leves e assintomáticos", disse Reis.

No caso de sintomas leves, o secretário afirmou que é melhor ligar para o Disque Saúde do Ministério, no número 136. "O critério é o mesmo de anteriormente. As pessoas, quando ficavam gripadas, iam todas ao posto de saúde? Não. Não precisamos impor que as pessoas com sintomas leves vão a uma unidade de saúde", afirmou Reis.





Rio Grande do Sul: 82

Acre: 0Amapá: 0Amazonas: 3Pará: 1Rondônia: 1Roraima: 0Tocantins: 0Alagoas: 4Bahia: 21Ceará: 19Maranhão: 1Paraíba: 4Pernambuco: 4Piauí: 1Rio Grande do norte: 2Sergipe: 1Espírito Santo: 5Minas Gerais: 58Rio de Janeiro: 62São Paulo: 130Distrito Federal: 12Goiás: 7Mato Grosso do Sul: 6Mato Grosso: 6Paraná: 14Santa Catarina: 43