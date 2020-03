Trump diz que falará sobre vacina contra coronavírus com setor farmacêutico

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 2, que vai conversar sobre uma possível vacina para coronavírus em uma reunião nesta data, com o setor farmacêutico.



Segundo Trump, a reunião já estava marcada havia tempos para falar sobre preços de medicamentos.



"Nós agora temos outros assuntos e provavelmente vamos falar sobre vacina e como eles estão atuando nisso", disse Trump.



Ainda sobre os temores do coronavírus, Trump afirmou a jornalistas que "é muito seguro" fazer comícios mesmo com casos do novo vírus aumentando no país.



*Com informações da Dow Jones Newswires.