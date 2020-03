Temporal causa duas mortes

Pedestre na praia de Botafogo: os cariocas enfrentaram um domingo chuvoso (foto: fernando frazão/agência brasil)





Rio de Janeiro – Duas pessoas mortas, vias alagadas e imóveis inundados, carros arrastados e rastro de destruição em vários pontos da capital e da região metropolitana. Foi o resultado do temporal que atingiu o Rio de Janeiro ontem, principalmente a Baixada Fluminense. A capital entrou em estágio de alerta, com previsão de mais chuva para hoje. A prefeitura divulgou nota pedindo que a população evite áreas de risco. "Estamos em alerta máximo. Nossos órgãos estão preparados para resolver as situações e nossas equipes estão nas ruas trabalhando. Vamos sair mais fortes de momentos como esses. Evitem áreas de risco, não joguem lixo nas ruas para não entupir os bueiros e atendam às equipes de orientação. Quando soarem as sirenes, se dirijam aos pontos de refúgio", afirmou no prefeito Marcelo Crivella, que assina a nota.





O Corpo de Bombeiros registrou duas mortes na Zona Oeste. A primeira ocorreu no Bairro Tanque, onde um homem, não identificado até a noite de ontem, foi retirado sem vida dos escombros de um imóvel que desabou após deslizamento de terra, por volta das 4h30. A corporação não esclareceu detalhes do ocorrido.





Logo depois, por volta das 6h, os bombeiros foram chamados na Taquara onde Vânia Nunes, de 75 anos, foi encontrada morta no cruzamento da Rua Apiacás com a Estrada do Tindiba. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela foi vítima de descarga elétrica durante enchente. Os bombeiros informaram também houve desabamento de imóvel com dois feridos em Magé, na região metropolitana. As vítimas foram identificadas como Maria Mendes, de 22, e Flavio Pereira, de 27. Ambos foram levados para o Hospital de Magé.





A Zona Oeste foi a mais afetada pela chuva neste domingo. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, os maiores acumulados de chuva foram registrados nas estações pluviométricas de Av. Brasil/ Mendanha (61,4 mm), Bangu (50,6 mm) e Anchieta (46,4 mm). Casas foram inundadas em Realengo. Moradores informaram que menos 10 carros foram arrastados para umum rio da região.





Na estação de Bangu, em uma hora, a chuva foi equivalente a 44% da média histórica de março. Em Anchieta, choveu 37,1% da média de março, destacou o órgão. No sábado, a Zona Oeste já havia registrado os maiores acumulados de chuva. Em Bangu o volume chegou a 162,8mm, equivale a 141% da média de chuva para fevereiro (115 mm) e 125% da média de março (129,7 mm), segundo o Centro de Operações.





O Centro de Operações da Prefeitura do Rio registrou mais de 100 ocorrências por causa do temporal, a maioria relacionadas a alagamentos e queda de árvores. Na Barra da Tijuca, o mergulhão U e Y foi interditado preventivamente, porque chegou a ficar alagado, impedindo a circulação de veículos. A Avenida Brasil, totalmente interditada desde a madrugada na altura de Irajá, na Zona Norte, teve a pista em direção ao Centro liberada por volta das 11h. Já a pista central ficou fechada no sentido Zona Oeste, com desvio para a pista lateral.





A prefeitura informou que 28 sirenes foram acionadas em várias comunidades: Rocinha, Alemão, Joaquim de Queiroz, Morro da Fé, Rua Frey Gaspar, Nova Brasília, Palmeiras, Parque Alvorada, Cariri, Vila Cruzeiro, Rua Mirá, Adeus e Piancó - a maioria está localizada na região do Complexo do Alemão e Penha, na Zona Norte da cidade.





O transporte também foi prejudicado. O BRT interrompeu a operação no corredor Transcarioca. Já nos corredores Transoeste e Transolímpica os ônibus circularam com intervalos irregulares. As viagens de trens foram afetadas também prejudicadas pela chuva. A Supervia interrompeu as operações nos ramais Japeri e Santa Cruz por causa de alagamentos. Os demais ramais operavam com horários irregulares.





A chuva em Bangu deixou em risco os detentos do Complexo Penitenciário de Gericinó. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que suspendeu as visitas aos presos ontem. “Ressaltamos que a ação tem como objetivo preservar a integridade física dos visitantes e possibilitar alguns reparos necessários por conta do volume de água que afetou o local”, esclareceu a pasta.





BAIXADA





A chuva causou danos na Baixada Fluminense também. Em Nova Iguaçu, por exemplo, a prefeitura também estabeleceu estágio de alerta. Segundo a prefeitura, houve alagamentos em diversos bairros. Em Mesquita, rios transbordaram deixando diversas vias alagadas e imóveis inundados, No Bairro da Chatuba, a Rua Coronel França Leite ficou completamente destruída, com grande cratera ao longo da via. Em Queimados, a prefeitura criou gabinete de crise para atendimento às famílias atingidas pelo temporal. Foram registrados sete deslizamentos na cidade, além de casos de inundações e alagamentos.





O temporal prejudicou o fluxo de veículos em diversos pontos da Rodovia Rio-Santos. No KM 430, em Mangaratiba, o deslizamento de lama da encosta fechou a entrada de um túnel nesta manhã e foi necessário adotar o sistema pare e siga até o fim da manhã. Houve quedas de árvore nos quilômetros 457 e 460, rolamento de pedras no KM 426 e bolsão d'água no KM 451.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal, acúmulo de água interdita faixas da rodovia nos quilômetros 393, 409, 411 e 451. No Km 426, o deslizamento de pedras causou a interdição do acostamento, e no Km 441 foi a queda de uma barreira que fechou parcialmente a faixa da direita. Quedas de árvores também invadiram a pista nos quilômetros 457 e 490. A entrada do condomínio Porto Galo chegou a ser bloqueada por outra árvore caída no Km 460. A BR-493, Rodovia Magé x Manilha e Arco Metropolitano, também teve alagamentos, nos quilômetros 13, 14 e 16, mas sem interdições.