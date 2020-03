Policiais militares resgatam bebê abandonado dentro de bueiro

Após receber um relato de choro vindo de dentro de um bueiro, policiais militares resgataram neste sábado, 29, uma bebê no esgoto de São Paulo.



A criança teve os sinais vitais checados pelos oficiais da 2ª Companhia do 9º Batalhão da Polícia Militar e depois foi levada para o Hospital Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital paulistana. Os profissionais do pronto-socorro infantil avaliaram que a bebê tem cerca de 20 dias de vida.



Segundo publicação da PM de São Paulo no Facebook, os policiais Izidoro, Rafael, Vernini e Alessandro tiveram a "certeza de estar tudo bem com a criança" e ficaram "felizes por tê-la salvado".



"Sua denúncia salva: ao ouvirem o choro, policiais militares abriram a tampa do bueiro e encontraram um bebê de 20 dias abandonado em meio à sujeira", escreveu o órgão de segurança em seu perfil na rede social.