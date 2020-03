Dados oficiais atualizados apontam 207 casos suspeitos de coronavírus no país

(foto: José Cruz/Agência Brasil )

atualizou a base de dados com informações sobre o número de casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus em todo o país. Depois da confirmação do segundo caso com a doença em São Paulo, a Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde foi atualizada e agora o país tem, dois confirmados e 79 descartados. São Paulo é o Estado com maior número de suspeitos, 91, além dos dois casos confirmados.No último sábado, o ministério havia informado que só atualizaria a base de dados neste domingo (1º). No entanto, a plataforma já tem novos números contabilizados. Até sexta, eram 182 casos suspeitos e apenas um confirmado.