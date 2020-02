Numero de casos de coronavírus na Itália sobe para 528, com 14 mortes

A Defesa Civil da Itália informou nesta quinta-feira, 27, que 528 pessoas foram diagnosticadas com o coronavírus no país, um salto de 128 em relação à última atualização, divulgada ontem. Já o número de mortes pela doença subiu de 12 para 14. Segundo o órgão, 42 pessoas foram curadas. Outras 159 estão internadas com sintomas e 37 estão sob cuidados intensivos, enquanto 278 pacientes estão em quarentena em casa. A maior parte dos casos está concentrada na região da Lombardia, no norte do país, onde 305 pessoas foram infectadas.