Policiais fardados são flagrados alcoolizados em bar no DF; veja vídeo

Após serem flagrados aparentemente alcoolizados, em um bar, no Paranoá, no Distrito Federal, na noite de terça-feira (25), dois policiais militares foram presos e conduzidos para a Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), onde tiveram suas prisões cautelares decretadas. Após serem flagrados aparentemente, em um bar, no Paranoá, no Distrito Federal, na noite de terça-feira (25),foram presos e conduzidos para a Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), onde tiveram suas prisões cautelares decretadas.





O sargento e o cabo da PMDF foram filmados, de farda e armados, em um Hookah (estabelecimento voltado para o consumo de narguilé), com sinais de embriaguez. Na filmagem, os policiais conversam e gesticulam, com dificuldades para se equilibrarem. No vídeo, é possível ouvir pessoas que estavam no local comentarem “olha lá, os polícia doidão”.