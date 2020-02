Itália: número de mortos por coronavírus chega a 11

A epidemia de coronavírus continua avançando na Itália. Ao menos 322 pessoas tiveram infecções confirmadas no país até a tarde desta terça-feira, 26, de acordo com autoridades italianas. O número de mortes chegou a 11 - todas as vítimas são pessoas idosas.



Outros países da União Europeia impuseram restrições a pessoas que chegam das regiões mais afetadas, no norte da Itália. A França, no entanto, aconselhou que cidadãos evitem viajar para Lombardia ou Veneto, duas regiões italianas no centro da epidemia.



A principal companhia aérea da Bulgária, Bulgaria Air, cancelou todos os voos para Milão até 27 de março. Fonte: Dow Jones Newswires