Autoridade iraniana responsável por combate ao coronavírus contrai a doença

O chefe da força-tarefa do Irã contra o coronavírus, Iraj Harirchi, foi infectado pela doença, segundo informaram autoridades do país nesta terça-feira.



O anúncio veio um dia depois de Harirchi - que também é vice-ministro da Saúde do país - tentar minimizar o perigo imposto pelo surto, durante coletiva de imprensa em Teerã.



Mais cedo, o Irã atualizou seu número de mortos pela doença para 15, com um total de 95 casos confirmados. Fonte: Associated Press.