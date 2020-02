Motorista enfrenta pontos de lentidão rumo ao litoral paulista

Muita gente deixou para pegar a estrada na manhã deste sábado, 22, para curtir o feriado de carnaval.



De acordo com informações da concessionária Ecovias, a pista sul da Anchieta tem tráfego lento, do km 42 ao km 46, por causa de um acidente, sentido Baixada Santista. A faixa da direita chegou a ser bloqueada, mas já foi liberada para o motorista.



Outro ponto de lentidão na Anchieta é do quilômetro 31 ao 40.



O motorista precisa redobrar atenção por causa do tempo instável em toda a extensão das rodovias Anchieta e Imigrantes. Chove em alguns pontos e as pistas estão escorregadias.



Na Imigrantes, sentido litoral, o motorista enfrenta 14 quilômetros de congestionamento, do 32 ao 46, por excesso de veículos.



Na rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, o motorista desacelera do quilômetro 259 ao 248, também devido a grande quantidade de pessoas que deixam a capital paulista para curtir o feriado de carnaval.



A rodovia Oswaldo Cruz, sentido Ubatuba, no litoral norte, apresenta tráfego intenso, com pontos de lentidão, entre o trecho de serra e a chegada a Ubatuba. O tempo é bom e a visibilidade é total.



Na rodovia dos Tamoios, no trecho de planalto, o trânsito é intenso sentido litoral, mas sem pontos de parada. Rumo a São José dos Campos, tudo livre. A concessionária registra tempo nublado com garoa em pontos isolados.