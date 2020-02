Sobrinha de Sérgio Moro é vítima de assalto no Paraná

AM

(foto: Reprodução/Twitter) sobrinhas do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi assaltada e rendida em Maringá, no Paraná, nessa segunda-feira. A jovem, de 18 anos, estava acompanhada do namorado, que foi espancado durante o roubo. Os dois foram rendidos, e a garota foi levada pelos bandidos durante a fuga. Ela conseguiu escapar depois que os sequestradores bateram o carro em um muro. Os suspeitos ainda não foram localizados. Uma dasdofoi assaltada e rendida em, no, nessa segunda-feira. A jovem, de 18 anos, estava acompanhada do namorado, que foi espancado durante o roubo. Os dois foram rendidos, e a garota foi levada pelos bandidos durante a fuga. Ela conseguiu escapar depois que osbateram o carro em um muro. Os suspeitos ainda não foram









Segundo a Polícia Militar, que investiga o caso, os suspeitos exigiram que as vítimas entregassem todos os pertences e a chave do carro. Mesmo sem reagir, o rapaz foi agredido e jogado para fora do veículo.





O celular do rapaz e os documentos pessoais foram encontrados perto do local onde o carro foi abandonado. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para uma unidade de saúde.