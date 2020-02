Trens se chocam no Recife e deixam 47 passageiros feridos

Dois trens do Metrô do Recife (Metrorec) se chocaram às 5h40 desta terça-feira, 18, na Estação Ipiranga, em linha que liga o Centro a cidades da Região Metropolitana. O acidente deixou pelo menos 47 passageiros feridos, que foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para unidades de saúde próximas ao local.



Um trem estava parado na plataforma quando a outra composição entrou em colisão ao chegar à estação, de acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). O acidente paralisou a Linha Centro do Metrorec pela manhã e ainda não havia, por volta das 11h45, previsão sobre o retorno de funcionamento dessa rede.



A Companhia afirma que o trem chegou com velocidade reduzida à plataforma, sem causar grande estrago à cabine do outro trem atingido. "Não houve nenhuma vítima fatal. A gente está com grupo de gerenciamento de crise, que vai fazer a análise. Em 35 anos de metrô, nunca aconteceu nenhum acidente desse tipo", afirmou o assessor de imprensa do Metrorec, Salvino Gomes.



Além da sindicância interna do Metrorec, que tem 30 dias para concluir a perícia sobre as causas do acidente, o Instituto de Criminalística de Pernambuco também investiga a situação e deve analisar as imagens de câmeras de segurança que registraram o momento.



O último balanço do Samu registra que os feridos foram levados às Unidades de Pronto Atendimento da Imbiribeira, Caxangá e Ibura, além do Hospital da Restauração, Policlínica de Afogados e centros médicos particulares. Os nomes dos passageiros não foram revelados.



O Corpo de Bombeiros não divulgou a quantidade de passageiros socorridos na operação e a assessoria do Metrorec afirma que está acompanhando as famílias das vítimas para saber o que aconteceu durante a colisão.



Com 37 estações, o Metrorec faz 55 viagens entre o Recife, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e o Cabo de Santo Agostinho. A Linha Centro, que foi impactada nesta manhã, transporta cerca de 240 mil passageiros diariamente. Devido ao acidente, o Grande Recife Consórcio de Transporte reforçou o número de linhas de ônibus e BRT em circulação na capital recifense.