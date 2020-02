Autoridades do Japão confirmam mais 88 casos de coronavírus em navio de cruzeiro

Autoridades japonesas confirmaram nesta terça-feira, 18, que mais 88 pessoas foram infectadas pelo coronavírus a bordo do navio de cruzeiro Diamond Princess, que está em quarentena no litoral do país. Como resultado, subiu para 542 o total de infectados na embarcação, segundo o Ministério de Saúde japonês. A quarentena de 14 dias do navio, que inicialmente tinha cerca de 3.700 passageiros e tripulantes a bordo, está prevista para acabar nesta quarta-feira (19). Fonte: Associated Press.