O Ministério da Saúde de Cingapura confirmou nesta segunda-feira, 10, dois novos casos de coronavírus, ampliando o número de pessoas infectadas no país para 45. Segundo o órgão, uma das pessoas diagnosticadas com o vírus estava no voo de evacuação que saiu de Wuhan em 30 de janeiro. A origem do outro caso ainda está sendo investigada.