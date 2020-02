Cinco britânicos são contaminados com novo coronavírus na França

Cinco britânicos contagiados com o novo coronavírus foram hospitalizados na França, anunciou a ministra francesa da Saúde, Agnès Buzyn, neste sábado, 8. O grupo de novas vítimas, cujo estado de saúde não é preocupante, é formado por quatro adultos e um garoto.



O grupo se soma aos outros seis pacientes que foram detectados até agora na França. De acordo com a ministra, o país trata de vários casos originados em torno de um britânico que esteve por quatro dias em Singapura, a partir de 24 de janeiro, de onde viajou para Contamines-Montjoie, nos Alpes franceses.



Além das cinco pessoas que deram positivo nos testes do novo coronavírus, os outros seis "contatos próximos" do britânico estavam no mesmo chalé que ele e também foram internados na madrugada de sábado. Ao todo, a França já conta com 11 pessoas hospitalizadas pelo coronavírus, "todas de nacionalidade britânica", relatou Agnès.



"Seus estados clínicos não apresentam sinais de gravidade", frisou a ministra.

As autoridades estão tentando encontrar outras pessoas que tenham entrado em contato com o britânico inicialmente infectado.