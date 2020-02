Policial é morto com nove tiros em Itaquera, zona leste de SP

Um policial militar foi morto no final da noite desta quarta-feira, 5, por volta das 22h40, na Rua Ken Sugaya, em Itaquera, na zona leste de São Paulo. De acordo com assessoria da Polícia Militar, ele estava de folga quando foi baleado por dois homens de moto, que deram nove tiros no rosto e no tórax da vítima, identificada como Vanderlei Oliveira de Almeida Junior, de 38 anos.



Ainda segundo informações da PM, o policial chegou a ser socorrido para o Hospital Santa Marcelina, que também fica no Itaquera, mas não resistiu. A investigação inicial está sendo conduzida pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). O caso seguirá depois com a equipe Alfa-Leste, da Polícia Militar.