OMS registra 2,6 mil casos de coronavírus em 24h; não há novos países na lista

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que, nas últimas 24 horas, foram registrados 2,604 novos casos de coronavírus, mas todos em países que já haviam confirmado pacientes com a doença. Assim, nenhum país novo foi adicionado à lista de locais com casos confirmados no período.



Entre os novos casos confirmados nas últimas 24 horas, 2.590 foram identificados na China. Entre eles, 315 são considerados severos. Outros 14 infectados foram reportados em outros países.



Em atualização sobre o surto publicada hoje, a entidade aponta que, até agora, foram confirmados 14.557 infectados em todo o mundo - 14.411 deles na China.



O número de mortes por coronavírus se mantém em 304, informou a OMS, com o primeiro óbito fora da China confirmado hoje, nas Filipinas.