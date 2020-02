Há 16 casos suspeitos de coronavírus no Brasil, sendo oito em SP

O Ministério da Saúde atualizou na tarde deste sábado, dia 1º, o número de casos suspeitos de contágio pelo novo coronavírus no País. Até o meio-dia de sábado, não havia nenhum caso confirmado de contágio pelo vírus, mas o número de casos suspeitos no território nacional já era de 16, ante os 13 notificados até o meio-dia de Sexta-feira (31).



Dentre os suspeitos, oito são no Estado de São Paulo, quatro no Rio Grande do Sul, dois em Santa Catarina, um no Paraná e um no Ceará.



O Ministério da Saúde informou ainda que outros casos suspeitos da doença já foram descartados após exames - três no Rio Grande do Sul, dois em São Paulo, dois em Santa Catarina, um no Paraná, um Minas Gerais e um no Rio de Janeiro.