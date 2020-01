Coronavírus: Ministério da Saúde abrirá licitação para instalar mil leitos de UTI

O Ministério da Saúde abrirá licitação para instalar mil leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em todo País. A intenção é ampliar a assistência médica para possíveis pacientes infectados por coronavírus. Até o momento, não há nenhum caso confirmado no País.



"É bem provável que vamos precisar de um acréscimo em UTI. Abriremos licitação para mil leitos, e se for necessário, vamos ampliar esse quantitativo e colocar em funcionamento em no máximo 30 dias", afirmou o secretário-executivo da pasta, João Gabbardo.



O governo federal custeará a instalação, assistência técnica e manutenção dos leitos. Segundo o secretário, uma unidade de UTI custa de R$ 15 a R$ 20 mil por mês. Não há, no entanto, um valor exato de quanto a medida vai custar aos cofres públicos.



As instalações serão feitas em hospitais de referências para tratamento da nova doença. A distribuição dos leitos será definida em reunião com secretários de saúde estaduais na próxima semana.



O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, afirmou o governo também deve fazer novos investimentos na rede nacional de alerta e resposta às emergências neste ano. Segundo ele, foram repassados R$ 21 milhões em 2019.