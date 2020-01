EUA confirmam primeiro caso de transmissão interna de coronavírus

Os Estados Unidos confirmaram nesta quinta-feira, 30, o sexto caso de infecção pelo novo coronavírus em seu território, o primeiro em que a transmissão ocorreu internamente, com contaminação em solo americano.



Os cinco casos anteriormente divulgados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) eram de pessoas que haviam estado na China, onde foram infectados.



O caso divulgado nesta quinta é de um homem morador de Chicago que, embora não tenha viajado ao país asiático, teve contato próximo com sua mulher, que esteve na cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto. A mulher foi o segundo caso confirmado nos Estados Unidos.



Segundo boletim divulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta, mais de 7,8 mil casos da doença já foram registrados no mundo, dos quais 170 pessoas morreram.



Embora a maioria dos registros esteja concentrada na China, 18 nações já confirmaram casos da doença, de acordo com a OMS. Antes dos EUA, três países já haviam registrado transmissão interna do vírus: Alemanha, Japão e Vietnã. (Com agências internacionais)