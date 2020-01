Bolsonaro vai a Minas Gerais para sobrevoar região atingida por chuvas

O presidente da República, Jair Bolsonaro, deixou nesta quinta-feira, 30, o Palácio do Planalto para viajar a Minas Gerais, onde vai sobrevoar regiões atingidas por fortes chuvas. Os ministros do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, vão acompanhar o presidente.



O grupo deve embarcar por volta de 13 horas (de Brasília).



As chuvas intensas que atingiram Belo Horizonte nos últimos dias causaram destruição e ao menos 55 mortes desde o início dos temporais, na quinta-feira passada.



Mais de 30 mil mineiros estão desabrigados. O Estado decretou situação de emergência em mais de 100 cidades.



A Defesa Civil do Estado aconselha os moradores a deixarem as casas localizadas em áreas perigosas.