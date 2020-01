Saúde: Decreto vai recriar grupo interministerial para emergências

Em meio ao alerta mundial sobre o coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro deve assinar decreto para recriar um grupo interministerial para tratar de emergências de saúde pública.



Segundo o secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, o documento será publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 30.



O grupo, criado em 2005 para acompanhar ações e medidas relativas a influenza pandêmica, foi extinto por meio de um decreto do presidente Bolsonaro. Na época que foi criado, 17 ministérios integravam o colegiado.



Na segunda, o Ministério da Saúde elevou a classificação de risco do Brasil para nível 2 (em uma escala até 3). O patamar significa "perigo iminente" da chegada do vírus. Mas, até o momento, não há nenhuma confirmação de coronavírus em território nacional.



O governo monitora nove casos suspeitos. Os pacientes ficarão isolados até o resultado dos exames. Familiares e pessoas que tiveram contato com os possíveis infectados também estão sendo contatados pelo governo.