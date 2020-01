Saúde: Não há restrição de comércio de nenhum produto da China

O governo federal não aplicará nenhuma restrição às importações de produtos da China, nem mesmo de origem animal, segundo informou nesta quarta-feira, 29, o Ministério da Saúde. O país é considerado local de transmissão ativo do coronavírus.



Segundo dados do Ministério da Saúde, foram confirmados 6.065 casos no mundo. Desse total, 5.997 foram China, onde o vírus já causou a morte de 132 pessoas. Há ainda 9.239 casos suspeitos no país.



Também não há restrição ou bloqueio por parte de brasileiros que retornam da China ou de chineses que chegarem ao Brasil. O governo recomenda, no entanto, que os brasileiros repensem possíveis idas ao país asiático neste momento.