Companhia de Águas do Rio vai usar argila para melhorar qualidade da água

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) anunciou nesta quarta-feira, 29, a adoção de mais uma medida para melhorar a qualidade da água distribuída no Rio. Depois do carvão ativado, a companhia informou que está usando também argila ionicamente modificada para impedir a proliferação de algas.



A argila foi lançada nesta quarta-feira na lagoa próxima à captação de água da Estação de Tratamento do Guandu. De acordo com a companhia, o produto indisponibiliza o fósforo, nutriente indispensável para o crescimento das algas.



A argila já é usada no Rio Grande do Sul e na Bahia e, segundo a Cedae, já foi utilizada no Reino Unido. O produto tem registro junto ao Ibama e foi licenciado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). De acordo com a companhia, a argila é eficaz e segura do ponto de vista ambiental.



Serão realizadas, inicialmente, três aplicações de argila, em caráter de teste, que serão monitoradas por técnicos da Cedae, do Inea e da empresa fornecedora do produto. Desde a última quinta-feira, 23, o carvão ativado começou a ser usado na Estação de Tratamento de Guandu, para filtrar a geosmina - substância orgânica que dá gosto e cheiro de terra à água.