Três crianças morrem em incêndio em Paraty

Três meninas morreram em um incêndio em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 24. As crianças tinham 2, 4 e 7 anos.



Além das vítimas, estava na casa, no bairro Ilha das Cobras, a mãe delas, Dara de Almeida Santos de Souza, de 23 anos. Ela sobreviveu, mas foi levada ao Hospital Municipal de Paraty por ter inalado fumaça.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7 horas e conseguiu apagar o fogo cerca de uma hora e meia depois.



Ainda não se sabe a causa do incêndio. Em nota, a Polícia Civil informou que abriu um inquérito para apurar as circunstâncias.



"A perícia técnica de local foi acionada. Testemunhas serão ouvidas", afirmou a corporação.



Apesar de conhecida por causa da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), do centro histórico e das belas praias de seu entorno, a cidade tem regiões pobres, com pouca infraestrutura.