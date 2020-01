Prefeitura suspende Paulista Aberta no aniversário de SP

A Prefeitura de São Paulo publicou uma portaria no Diário Oficial desta quinta-feira, 23, que suspende o funcionamento do programa Ruas Abertas na Avenida Paulista neste sábado, 25, data em que será comemorado o aniversário de 466 anos da cidade.



Com a decisão, que libera o tráfego de automóveis e ônibus, o Sesi anunciou o cancelamento de um concerto da Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP que seria realizado no palco externo do Centro Cultural Fiesp, que fica em frente à via.



O fechamento da avenida para carros estava definido no calendário da atividades do programa, divulgado em novembro passado. A determinação é válida exclusivamente para a Paulista, enquanto o programa será mantido nas demais vias, como a Avenida Sumaré.



Além do Sesi, diversas instituições promovem uma série de atividades culturais neste sábado. A programação oficial da Prefeitura terá como grande atração um cortejo pelo centro histórico, com a participação de artistas como Elba Ramalho, Ney Matogrosso e Demônios da Garoa, dentre outros.