Homem é encontrado morto e com corpo carbonizado dentro de banco no centro de SP

Um homem foi encontrado morto, com o corpo carbonizado, dentro de uma agência bancária na Rua 15 de Novembro, na região central de São Paulo, na tarde deste domingo, dia 19. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, guardas civis municipais faziam patrulhamento no centro, por volta das 17h20, quando foram informados por testemunhas que algo pegava fogo no interior de uma agência do Bradesco.



No banco, os guardas se depararam com o homem, que tinha parte do corpo carbonizado. Ele estava sozinho no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito. Até a manhã desta segunda-feira, 20, a vítima ainda não tinha sido identificada.



A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou, em nota, que os agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) foram avisados da ocorrência e que preservaram o local para a perícia. O caso foi registrado como morte suspeita pelo 8º Distrito Policial (Brás/Belém) e encaminhado ao 1º DP (Sé/Liberdade), responsável pela área.