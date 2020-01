Policial penal é flagrado traficando drogas dentro da Papuda; veja vídeo

O policial penal Luiz Paulo Araújo Ferreira Filho, 37 anos, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), após ser flagrado traficando drogas dentro do Complexo Penitenciário da Papuda. A prisão ocorreu na noite de sexta-feira (17). O policial penal, 37 anos, foi preso pela Polícia Civil do(PCDF), após ser flagrado traficandodentro do Complexo. A prisão ocorreu na noite de sexta-feira (17).





Câmeras instaladas pelos investigadores registraram o servidor deixando um pacote no interior de um dos blocos do Centro de Detenção Provisória (CDP), durante a ronda, na tarde de sexta. A droga, então, seria "pescada" por um detento. No entanto, ao constatarem a movimentação do servidor através das câmeras, os investigadores revistaram as celas do pavilhão onde o pacote foi depositado e encontraram o embrulho com 600g de maconha. A quantidade da droga, segundo estimativa da Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe), renderia cerca de R$ 100 mil, no local. Luiz Paulo Araújo ficaria com parte do valor.







Luiz Paulo Araújo Ferreira Filho é servidor concursado e trabalha há 11 anos na função. Ele era investigado desde setembro do ano passado pela Sesipe e pela Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil (Cord).





Prisão preventiva decretada



Segundo o coordenador da Cord, delegado Rogério Oliveira, ao longo das investigações, o servidor valia-se do cargo para traficar dentro da cadeia. "Ele pegava a viatura da Sesipe para fazer uma ronda. Pelos trabalhos de inteligência, já sabíamos os pontos onde ele entregava as drogas", disse.

Após a comprovação de que o pacote continha a droga, a Polícia Civil prendeu o servidor, em um lava-a-jato, na Ceilândia, por volta das 23h desta sexta-feira (17/1).