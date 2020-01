Carnaval 2020: escolas de samba de SP promovem ensaios; veja programação

Os tradicionais desfiles das escolas de samba de São Paulo ocorrem no sambódromo, na zona norte da capital, entre os dias 21 e 24 de fevereiro. Antes, porém, as principais agremiações promovem ensaios em suas quadras.



Veja a programação dos ensaios das escolas de samba de São Paulo:



Rosas de Ouro

Onde: Rua Rosas de Ouro, s/n, Jardim das Graças

Quando: Quartas e sextas-feiras (a partir das 22 horas)

Quanto: R$ 20



Barroca Zona Sul

Onde: Avenida Barro Branco, 3.284, Vila do Encontro

Quando: Domingos (a partir das 18 horas)

Quanto: R$ 5 e grátis para sócios



Tom Maior

Onde: Rua Coronel Bento, 761, Piqueri

Quando: Terças (a partir das 20 horas)

Quanto: Grátis



Dragões da Real

Onde: Avenida Embaixador Macedo Soares, 1018, Vila Anastácio

Quando: Sábados e Quintas-feiras

Quanto: de R$ 10 a R$ 20



Mancha Verde

Onde: Rua Norma de Luca, 550, Parque Industrial Tomas Edson

Quando: Quintas, a partir das 20 horas, e domingos a partir das 18 horas

Quanto: R$ 10



Acadêmicos do Tatuapé

Onde: Rua Melo Peixoto 1.513, Viaduto Carrão

Quando: Quintas e sábados (a partir das 21 horas)

Quanto: R$ 10



Império de Casa Verde

Onde: Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 2.042, Limão

Quando: Quintas a partir das 21 horas e sábados a partir das 23 horas

Quanto: Grátis



X-9 Paulistana

Onde: Avenida Paulo Silva Araújo, 25, Jardim São Paulo

Quando: Quartas, sextas e domingos, a partir das 20 horas

Quanto: R$ 10



Pérola Negra

Onde: Rua Cardeal Santiago Luís Copello, 300, Vila Ribeiro de Barros

Quando: Domingos (a partir das 18 horas)

Quanto: 1 kg de alimento não perecível



Colorado do Brás

Onde: Rua Itaqui, 141, Pari

Quando: Sextas (a partir das 20 horas)

Quanto: Grátis



Gaviões da Fiel

Onde: Rua Cristina Tomás, 183, Bom Retiro

Quando: Sextas a partir das 22 horas e domingos a partir das 15 horas

Quanto: R$ 10



Mocidade Alegre

Onde: Rua Samaritá, 1020, Jardim das Laranjeiras

Quando: Domingos (a partir das 19 horas)

Quanto: R$ 15



Águia de Ouro

Onde: Avenida Presidente Castelo Branco, 7.683, Barra Funda

Quando: Domingos

Quanto: R$ 10



Unidos de Vila Maria

Onde: Rua Cabo João Monteiro da Rocha, 448, Jardim Japão

Quando: Sextas (a partir das 21h30) e domingos (a partir das 18 horas)

Quanto: R$ 20



Confira abaixo a programação dos desfiles das escolas de samba de São Paulo:



Grupo Especial



Sexta-feira, 21/2



23h15 - Barroca Zona Sul

0h25 - Tom Maior

1h35 - Dragões da Real

2h45 - Mancha Verde

3h55 - Acadêmicos do Tatuapé

5h05 - Império de Casa Verde

6h15 - X-9 Paulistana



Sábado 22/02



22h30 - Pérola Negra

23h20 - Colorado do Brás

0h30 - Gaviões da Fiel

1h40 - Mocidade Alegre

2h50 - Águia de Ouro

4h - Vila Maria

5h - Rosas de Ouro



Grupo de Acesso 1



Domingo 23/02



21h - Independente Tricolor

22h - Estrela do Terceiro Milênio

23h - Nenê de Vila Matilde

0h - Leandro de Itaquera

1h - Mocidade Unida da Mooca

2h - Acadêmicos do Tucuruvi

3h - Camisa Verde e Branco

4h - Vai-Vai



Grupo de Acesso 2



Segunda 24/02



20h - Flor de Vila Dalila

20h50 - Primeira da Cidade Líder

21h40 - Unidos de Santa Bárbara

22h30 - Amizade Zona Leste

23h20 - Camisa 12

0h10 - Uirapuru da Mooca

1h - Torcida Jovem

1h50 - Unidos do Peruche

2h40 - Morro da Casa Verde

3h30 - Tradição Albertinense

4h20 - Imperador do Ipiranga

5h10 - Dom Bosco