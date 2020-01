Jacaré é flagrado com peixe na boca no Deck Sul do Lago Paranoá

Jacaré no Deck Sul do Lago Paranoá (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Um jacaré foi flagrado "se refrescando" no Deck Sul do Lago Paranoá, em Brasília, ao lado da Ponte das Garças, nesta quinta-feira (9). O animal é da espécie tinga, pode chegar a 2,5 metros e se alimenta de peixes, pássaros, pequenos anfíbios e mamíferos. No momento do flagrante, o jacaré estava com um peixe na boca.





Apesar de assustar algumas pessoas, a aparição de animais silvestres nas águas do Lago Paranoá é comum. Frequentemente, jacarés são encontrados no local durante treinamentos do Corpo de Bombeiros e rondas do Comando de Policiamento Ambiental (CPAM). Segundo o major Souza Júnior, nesses casos, equipes de resgate só são acionadas se o animal estiver em perigo ou oferecer risco à vida humana.

"O animal está no habitat natural dele, então, nesse caso, não é necessário resgate, a não ser que ele esteja ferido ou que ofereça risco a alguém", explica o militar. Segundo ele, as principais espécies que existem no lago são o jacaré de papo amarelo e o tinga, ambos inofensivos.





No entanto, alerta o major, é importante ter alguns cuidados e evitar incomodar o animal. "Não o alimente e, de forma alguma, tente tocar ou se aproximar de um jacaré, tanto para a segurança do bicho, quanto do banhista", avisa. Não existem relatos de ataques do animal em Brasília.





Caso algum banhista aviste um jacaré enquanto pratica esportes no Paranoá, o ideal é manter distância. O Batalhão Ambiental da PM só deve ser acionado se o animal estiver machucado ou oferecer risco às pessoas.





O jacaré tinga é a espécie mais comum no Distrito Federal. Eles têm hábitos noturnos e costumam colocar de 14 a 40 ovos por ano.