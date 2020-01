Morador de rua tenta se proteger da chuva, toma choque e morre no centro de SP

Um morador de rua de 22 anos morreu ao tomar uma descarga elétrica quando tentava se proteger do temporal que atingiu a capital e a Grande São Paulo entre a noite de quarta-feira, 8, e a madrugada desta quinta-feira, 9.



De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta da 0h20, o homem subiu em uma grade para se abrigar em um ponto de ônibus na altura do número 1.312 da Avenida Rio Branco, nos Campos Elísios, região central de São Paulo, mas escorregou e encostou em um poste de luz. A vítima foi eletrocutada. Os bombeiros foram acionados para resgatar o morador de rua, mas já encontraram o homem sem vida.



Em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana, uma mulher de 34 anos foi encontrada morta no leito do Córrego Ribeirão Itaim na noite desta quarta. Segundo a Defesa Civil da cidade, ela foi carregada por uma enxurrada causada pela forte chuva que atingiu a cidade. A prefeitura apura se há outro desaparecimento ligado ao temporal.



Na zona leste de São Paulo, as buscas dos bombeiros por outra pessoa desaparecida foi interrompida em razão das fortes chuvas. Desde a terça-feira, 7, uma mulher desapareceu e teria sido levada pelas águas para um piscinão próximo às Avenidas Bento Guelfi e Ragueb Chohfi. A corporação deve retomar o resgate nesta quinta-feira.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a chuva desta quarta causou 111 enchentes e inundações, 30 desabamentos e 69 quedas de árvore na Grande São Paulo.



Previsão



A quinta-feira amanheceu com céu nublado e com previsão de mais chuva na região metropolitana. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o dia terá muitas nuvens, aberturas de sol e temporais à tarde e à noite. A temperatura deve variar entre 20ºC e 29ºC.



Nesta sexta-feira, 10, o sol aparece pela manhã e a temperatura apresenta rápido aumento. No decorrer da tarde, o calor e a disponibilidade de umidade geram áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva forte, acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas. A mínima prevista é de 21°C; e a máxima, de 31°C.