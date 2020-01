Homem é preso após furtar carro e tirar cochilo dentro do veículo

Um homem foi detido na manhã desta segunda-feira (6) após ser encontrado dormindo dentro de um carro com vidro arrombado no estacionamento da estação do metrô da QR 112, em Samambaia Sul, no Distrito Federal.





Após denúncia, policiais militares foram ao local e constataram que ele teria sido o responsável por quebrar o vidro do veículo e que a ação se tratava de um furto. O detido foi encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).