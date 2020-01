Morador de rua tem corpo queimado enquanto dormia na Mooca

Um morador de rua, de 39 anos, ficou ferido após sofrer queimaduras enquanto dormia na madrugada deste domingo, 5, na Rua Celso de Azevedo de Marques, na Mooca, zona leste de São Paulo.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares que estavam em patrulhamento foram acionados para o atendimento da ocorrência. Uma unidade de resgate encaminhou a vítima, por volta 0h57, para o Hospital do Tatuapé, onde permanece sob cuidados médicos.



Ainda segundo a SSP, o morador informou não saber como sofreu as queimaduras, já que o incêndio foi iniciado quando ele estava dormindo.



A polícia informou que apreendeu um recipiente no local e encaminhou para perícia junto ao Instituto de Criminalística. Também foi solicitado exame de corpo de delito junto ao Instituto Médico Legal (IML).



O caso foi registrado como lesão corporal pelo 56º DP (Vila Alpina) e será encaminhado ao 18º DP (Alto da Mooca).