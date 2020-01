Mulher trans diz ter sido impedida de usar banheiro feminino em shopping

(foto: Reprodução/Internet) mulher transsexual alega ter sido expulsa de um shopping em Maceió, Alagoas, após ser impedida de usar o banheiro feminino. O caso foi filmado por pessoas que estavam no local e viralizou nas redes sociais neste sábado (4). Umaterde um, Alagoas, após ser. O casoe viralizou nas redes sociais neste sábado (4).

Gente os seguranças do shopping pátio aqui em Maceió n deixou ela entrar no banheiro feminino por ser trans, além de arrastar ela a força pra fora vamos acabar com eles #shoppingpatiotransfobico pic.twitter.com/E00twyEPap %u2014 thay %u262D (@thaenarey) January 4, 2020

“Eu posso usar o banheiro de mulher. O segurança não deixou eu entrar. Homens que não aceitam as travestis, as transexuais… Eu não pude fazer xixi no banheiro de mulher… Homofobia é crime”, diz a trans.

Após as imagens viralizarem nas redes sociais, a hashtag #shoppingpatiotransfobico ficou entre as mais do Twitter no Brasil.

A Secretaria de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos de Alagoas publicou uma nota de repúdio. Confira a íntegra:

Veja a nota do shopping Pátio

O Shopping Pátio Maceió esclarece que ontem (03), a equipe de segurança foi acionada em socorro a uma ex-funcionária transexual de uma das lojas, que subiu em uma mesa da Praça de Alimentação. A ação foi necessária para garantir a segurança da própria pessoa e dos demais clientes. Informamos também que em nenhum momento a cliente, até este fato, foi impedida de utilizar das instalações do Shopping.

Em resposta aos vídeos que circulam nas redes sociais, esclarecemos que não houve registro de nenhuma pessoa impedida de usar o banheiro, apenas reclamação de clientes. Não houve agressão por parte da equipe de segurança. O Shopping Pátio Maceió segue apurando os fatos e se mantém firme no compromisso de atender com respeito e segurança a todos os seus clientes.

O Shopping informa, ainda, que recebe e acolhe com respeito e empatia a todos os públicos independente de orientação sexual ou identidade de gênero e reitera que respeita os direitos assegurados no Brasil a toda comunidade LGBTI+ e que não colabora em favor de qualquer cerceamento do direito de ir e vir de todos.