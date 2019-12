Elevador cai em prédio em Santos e quatro pessoas morrem

Um elevador despencou do nono andar de um prédio em Santos, no litoral paulista, na noite desta segunda-feira, e deixou quatro pessoas mortas. No instante do acidente, não havia outros ocupantes no elevador, conforme informações do Corpo de Bombeiros.



A queda ocorreu na Rua Guararapes, no bairro Vila Belmiro, em torno das 20h, em um edifício residencial. Equipes da Polícia Militar, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se dirigiram ao local, junto à perícia, e as causas da tragédia ainda começam a ser averiguadas.



De acordo com a Defesa Civil, o acidente aconteceu no elevador de serviço. A rua foi completamente interditada.



Ainda segundo informações da Polícia Militar, as vítimas eram da mesma família. Os militares divulgaram ainda que o local pertende à Marinha. Um dos mortos era esposa de um subtenente da instituição, e a identidade dos demais não foi confirmada.



Por ser uma construção ligada à Marinha, a corporação também foi ao local para apurar as circunstâncias do acidente, e divulgou uma nota:



"A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP), informa com pesar a ocorrência de acidente com o elevador do Edifício Tiffany, Próprio Nacional Residencial de militares na cidade de Santos, que lamentavelmente vitimou a esposa e mais três familiares de um militar que serve na CPSP.



O Capitão dos Portos de São Paulo e a Tripulação da Capitania transmitem as condolências aos familiares e amigos pela inestimável perda. A Marinha está dando todo o suporte possível às famílias. O respectivo Inquérito Policial Militar será aberto para apurar o ocorrido."