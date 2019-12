Paciente é diagnosticado com 'possessão' e receita indica repetir mantra 108 vezes

A médica responsável não assinou o receituário (foto: Twitter/reprodução) pessoa que estava em um quadro de surto psiquiátrico recebeu o diagnóstico de "possessão espiritual" em uma unidade municipal de saúde do Rio de Janeiro. O caso aconteceu no último sábado (28) e foi relatado no Twitter por Pablo Nunes, coordenador do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. Umarecebeu o diagnóstico deem uma unidade municipal de saúde do Rio de Janeiro. O caso aconteceu no último sábado (28) e foi relatado no Twitter por Pablo Nunes, coordenador do Centro de Estudos de

O deboche é tanto que a psiquiatra preencheu um receituário com os mantras que meu parente deveria recitar para "se livrar do espírito". Não receitou remédio e muito menos assinou o receituário de mantras.



Hospital municipal, sob gestão de @MCrivella . pic.twitter.com/bkw56tktRl — Pablo Nunes (@pblnns) December 29, 2019

O paciente é um familiar de Pablo Nunes que, revoltado com a situação, escreveu: "O deboche é tanto que a psiquiatra preencheu um receituário com os mantras que meu parente deveria recitar para "se livrar do espírito". Não receitou remédio e muito menos assinou o receituário de mantras".

"Ohm Namah Shivaya (108 vezes). Ho opono Pono. Asatoma Mantra", é possível ler na receita recomendada na Coordenação de Emergência Regional da Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital fluminense.

Segundo reportagem publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, "Ohm Namah Shivaya" é um mantra que evoca Shiva, um dos mais importantes deuses do hinduísmo. "Ohm", por sua vez, é uma das entonações mais importantes deste e de outros credos e representaria o som universal.

Ainda segundo a reportagem, 108 significa a quantidade de contas do japamala, um cordão usado na ioga para ajudar a entrar no estado meditativo.

A assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que uma sindicância será aberta para apurar a conduta da psiquiatra.