Uma criança morreu após engasgar com um chiclete na tarde desse domingo (29) em um shopping center na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro.





de três anos, identificada como Maria Alice, estava acompanhada dos avós.De acordo com o Shopping Ilha Plaza, ela foi socorrida por, que prestaram oe realizaram o procedimento padrão. Eles acompanharam acom a família dela aoMaria Alice chegou ainda com vida ao hospital e ficou em observação no, onde morreu.