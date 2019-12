Saúde habilita Estados e municípios a receberem recursos de emendas parlamentares

O Ministério da Saúde habilitou Estados, municípios e o Distrito Federal a receberem recursos de emendas parlamentares destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde; recursos financeiros de custeio destinados à execução de obras de reforma; recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB). As portarias com a liberação dos recursos estão publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 26.



Estão sendo beneficiados municípios de vários Estados, como Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Ceará e Distrito Federal.