'Escola Sem Partido' já está em operação, mesmo sem lei específica, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, faz um trabalho "excelente". "No meu entender ele (Weintraub) está sendo excelente. Tem certos jornalista criticando. Está indo bem", disse Bolsonaro nesta quarta-feira, 18, a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.



O ministro tem sido criticado por declarações agressivas nas redes sociais e resultados do ministério. O presidente disse que o projeto "Escola Sem Partido" já está em operação, mesmo sem uma lei específica. "Já tem impresso nos cadernos o que o aluno tem direito. (Se) o professor quer falar que o PT é legal, o aluno pode falar o contrário sem ser perseguido", disse.



Questionado por uma apoiadora sobre possível volta de disciplinas de "educação moral e cívica" nas escolas, Bolsonaro disse que "tem coisa que só podemos mudar em 2022". O presidente emendou novas críticas ao educador Paulo Freire: "Agora, essa filosofia desse tal de Paulo Freire...16 anos e olha como está a educação no Brasil", afirmou Bolsonaro, que chamou o educador de "energúmeno" nesta semana.



O presidente ainda disse que os estudantes têm de aprender "coisas úteis". "Prova do Enem deste ano... Lembra ano passado? A linguagem secreta dos gays. Para que isso? Pessoal me chama de homofóbico. O que acrescenta? Doutrinação", disse.



Bolsonaro ainda sinalizou que a prova deveria fazer uma releitura sobre o período da ditadura militar. "Em vez de falar o que aconteceu de verdade de 64 a 85, publicam mentiras", afirmou.