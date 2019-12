Justiça autoriza apoio de secretaria no combate à criminalidade no Amazonas

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o emprego da Secretaria de Operações Integradas em apoio à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas, nas operações de enfrentamento ás organizações criminosas e aos crimes transfronteiriços no Estado do Amazonas, por meio da implementação do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras (Vigia). A Portaria com a autorização está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, dia 18. De acordo com o texto da portaria, o apoio terá duração enquanto perdurarem as ações do Programa Vigia.