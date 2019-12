Caso Bernardo: Pai é transferido para a Papuda e defesa pedirá novo laudo

(foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal) Paulo Roberto de Caldas Osório, 45 anos, foi transferido para a Ala de Vulneráveis do Complexo Penitenciário da Papuda na tarde de quinta-feira (13/12), conforme informações da defesa do acusado. O servidor público confessou ter matado o filho, Bernardo da Silva Marques Osório, de 1 ano e 11 meses. , 45 anos, foi transferido para ana tarde de quinta-feira (13/12), conforme informações da defesa do acusado. O servidor público confessou ter matado o filho,

A decisão da transferência de Paulo do Departamento de Controle e Custódia de Presos (DCCP) para a Papuda saiu também na tarde de quinta (13/12). A juíza da Vara de Execuções Penais decidiu pela Ala de Vulneráveis, em vez da Ala de Tratamento Psiquiátrico (ATP) — como pedido pela defesa —, após ter acesso ao laudo psiquiátrico do servidor público, realizado por peritos do Instituto de Medicina Legal (IML) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O laudo indicou que Paulo Osório não tem nenhum problema psiquiátrico. Em decisão, a magistrada destacou que o acusado "não apresenta qualquer transtorno mental e, do ponto de vista psiquiátrico-forense, não necessita ser alocado na Ala de Tratamento Psiquiátrico", uma vez que a área "destina-se, preponderantemente, à internação de pessoas submetidas à medida terapêutica de internação, resultante da imposição de medida de segurança."