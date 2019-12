Quatro motoristas de aplicativo são assassinados em Salvador

AM

corpos de quatro motoristas de aplicativo foram encontrados na comunidade de Paz e Escura, em Salvador, na manhã desta sexta-feira. Eles tinham marcas de facão e foram encontrados dentro de sacos plásticos ao lado dos respectivos veículos. Os suspeitos ainda não foram encontrados.





Um quinto motorista conseguiu escapar do crime. Segundo a Polícia Militar ele contou em depoimento que os motoristas foram atraídos para o local através do próprio aplicativo. Ele afirmou que três homens renderam as vítimas após os motoristas atenderem chamados para corridas.





A PM disse que as vítimas foram colocadas em cativeiro por algumas horas, depois torturados e mortos, separadamente. As vítimas são: Alisson Silva Damascena dos Santos, de 27 anos, Sávio da Silva Dias, de 23, e Daniel Santos da Silva, de 30. O quarto motorista ainda não foi identificado.





De acordo com o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), os motoristas foram mortos em um barraco nas proximidades do local onde os corpos foram encontrados. O casebre era feito de pedaços de madeira, com chão de barro.





Os bandidos fugiram pela BR-424 e entraram na BA-525 também conhecida como Cia-Aeroporto, se envolveram em um acidente na região do pedágio e teriam fugido a pé para a cidade de Lauro Freitas. Ainda não se sabe o real motivo do crime.

