VÍDEO: Mulher é arrastada por enxurrada

Josiane ainda relatou que os próprios moradores se uniram para limpar o bueiro para tentar melhorar a vazão de água na região, e que encontraram uma grande quantidade de lixo acumulada. "Tinha sacos de lixo, restos de concreto, galhos de árvore, e até uma tampa de bueiro de ferro que caiu lá dentro", afirma.





Em nota oficial, a Administração de Ceilândia afirma que os bueiros da cidade foram limpos entre janeiro e março deste ano, e que a diretoria de obras da Administração fará reparos na EQNP 22/26 durante a tarde desta sexta-feira (13/12). "Com o início do período chuvoso, a sujeira acaba escorrendo junto com a água para dentro dos bueiros, causando alagamentos na região. O administrador está intensificando as ações junto com o SLU (Sistema de Limpeza Urbano), para solucionar o problema de limpeza da cidade, o que impactará diretamente na melhoria do escoamento da água", diz trecho da nota.

A reportagem ainda aguarda resposta da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) sobre a situação.

*Estagiária sob supervisão de Adriana Bernardes.

A cobradora de34 anos, mora em uma casa em frente ao local alagado. Ela conta que o incidente com a mulher impressionou os moradores da área. Segundo ela, os moradores ficaram apavorado pelo que aconteceu. "No início achei que era alguma criança brincando na água na volta da escola, mas vi que era uma mulher sendo arrastada. Se o menino não fosse atrás dela daquele jeito, ela poderia ter caído dentro de um bueiro", acredita Josiane. Ainda segundo ela, um motoqueiro também foi arrastado, mas conseguiu sair. "Foi de apavorar", diz.relata que as falhas no escoamento da água da chuva na porta de casa são antigas. "Toda vez que chove é assim. E quando a chuva é muito forte, vem toda a água da Guariroba, mas ontem, foi pior", comenta. A moradora também gravou outras imagens da grande quantidade de água no local. Veja: