Fragmento de osso é encontrado em terreno de obra perto do Parque do Ibirapuera

Um fragmento de um osso aparentemente humano foi encontrado em um terreno de obra na Rua Abílio Soares, no Paraíso, próximo ao Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo, na semana passada.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso é investigado por meio de um inquérito policial instaurado pelo 36º Distrito Policial (Vila Mariana).



O material encontrado foi recolhido e encaminhado para exames no Núcleo de Antropologia do Instituto Médico Legal (IML).



"Diligências estão em curso para identificar elementos que auxiliem no esclarecimento dos fatos", informou, em nota, a SSP.