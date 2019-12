Bombeiros não encontram sobreviventes no local de queda de avião em SP

O Corpo de Bombeiros afirmou que as buscas permanecem no local da queda de um avião de pequeno porte em uma na área de mata da Estrada Santa Inês na Serra da Cantareira, na divisa com Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. Mas "infelizmente não foram localizados sobreviventes, apenas despojos mortais", informou a corporação, que foi acionada após a Aeronáutica perder o sinal do avião.



Não se sabe quantas pessoas estavam na aeronave - um bimotor modelo King Air C90GT, de matrícula PP-BSS. De acordo com informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião estava com a Inspeção Anual de Manutenção (IAM) em dia e com o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) válido.



O avião saiu de Jundiaí, cidade do interior de SP, com destino ao aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, conforme informou o Corpo de Bombeiros. A ocorrência foi registrada às 9h22. O motivo da queda está sendo investigado.