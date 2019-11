Quase 24 horas de despedida

Debaixo de chuva, fãs esperaram em longa fila para dar o último adeus ao popular apresentador, que morreu durante acidente doméstico (foto: Bruna Sampaio e Carol Jacob/Alesp )



Batedores da Polícia Militar acompanharam o cortejo que levou, ontem, o corpo do apresentador Gugu Liberato para ser velado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O desembarque foi feito por volta das 6h, no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, na Grande São Paulo. Gugu, um dos apresentadores mais populares da TV brasileira, morreu na semana passada em Orlando, nos Estados Unidos, após um acidente doméstico, aos 60 anos. A família dele seguiu em uma van o trajeto do veículo com o corpo.





O filho mais velho, João Augusto Liberato, carregou o caixão na entrada na Alesp. O velório foi aberto ao público às 12h e tinha previsão de término às 10h de hoje. Do lado de fora do prédio do Legislativo, os fãs se postaram em longa fila, apesar da chuva em São Paulo, desde a entrada pela Avenida Sargento Mário Kozel Filho. A despedida deve completar pouco menos de 24 horas.





Maria do Céu, de 90 anos, mãe de Gugu, chegou conduzida em cadeira de rodas ao velório. Católica, ela pediu a presença de um padre na cerimônia. Bastante emocionado, o filho mais velho de Gugu, João Augusto, de 18, carregou o caixão pela rampa do edifício da Assembleia Legislativa.





No Salão Monumental da Assembleia Legislativa, os fãs passaram a alguma distância do caixão, que permaneceu aberto. Até o início da última homenagem ao apresentador, só participaram familiares, amigos dele e autoridades. A cantora Mara Maravilha lembrou a convivência com Gugu. “Era sorriso. Ele gostava de abraçar. A recordação que tenho dele é de amizade. Perdi poucas pessoas na vida, minha mãe e o Gugu”, disse Mara ao site de notícias G1.





Bruno e Leandro, da banda KLB, tiveram o apresentador como padrinho de lançamento no meio artístico. “Estamos muito abalados e solidários com toda a família. Ele foi o primeiro a acreditar na gente. Devemos muito a ele”, afirmou Leandro também em entrevista ao site G1. A mãe de Gugu, Maria do Céu, contou ter relembrado o marido, que morreu há exatamente 10 anos, na mesma data do velório do filho, como contou o site de notícias Uol. O pai tinha alzheimer.





A mãe do apresentador contou, ainda, que precisou apoiar o neto João Augusto, como ela precisou, aos 13 anos, quando enterrou o pai dela. Gugu foi homenageado com um painel com diversas fotos afixado no local do velório. “Meu filho era isso mesmo: alegria”, disse Maria do Céu. A companheira de Gugu, Rose Miriam, também se emocionou ao se despedir dele.





Apesar de os portões só terem sido abertos ao meio-dia, as primeiras pessoas da fila já tinham aparecido há dois dias vindas de Juquiá (SP). Foi o caso de Saulo Duarte Soares, trabalhador autônomo que dormiu por dois dias seguidos na rua. “Gugu é um grande ídolo para mim”, disse. Ele fez parte de uma multidão – não calculada pela Polícia Militar de São Paulo ou pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Ana Carolina Bezerra Nunes chegou ao velório com o pai de 80 anos.





Queda em casa Gugu Liberato caiu, no último dia 21, de uma altura de 4 metros enquanto fazia um reparo no ar-condicionado no sótão da casa onde morava, em Orlando. Ele foi resgatado e internado no Orlando Health Medical Center. A notícia sobre a morte foi divulgada na sexta-feira da semana passada. Segundo o comunicado, Gugu teve morte encefálica após o acidente doméstico. Ele deixou, além da viúva Rose Miriam Di Matteo, os filhos João Augusto, Sofia e Marina. A família doou os órgãos.