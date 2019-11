Emae assina protocolo com empresa chinesa para tratar rio Pinheiros e Billings

A Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) assinou um protocolo de intenções com a China Communications Construction Company (CCCC) para tratamento de água e resíduos no canal do rio Pinheiros e na represa Billings, no Estado de São Paulo. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado também assinou o protocolo.



O acordo tem vigência de seis meses, tem caráter não vinculante e não prevê aporte de recursos. O objetivo é iniciar discussões e análises sobre o desenvolvimento e viabilidade de projetos de dragagem, desassoreamento, limpeza, retenção e tratamento de resíduos e água do rio e da represa, segundo informa a Emae.