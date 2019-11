Sobrinho do cantor Naldo Benny é assassinado em ação no Complexo da Maré

(foto: Reprodução/internet)

Um sobrinho do cantor Naldo Benny foi assassinado durante uma ação policial contra o tráfico de drogas no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira. Outro homem também foi morto na mesma ação. Por causa da operação, cinco unidades de saúde ficaram fechadas e 25 escolas tiveram seus horários de aulas afetados.



Dênis Brito foi baleado e morto na comunidade Vila dos Pinheiros, segundo a assessoria de Naldo. Familiares afirmaram que o jovem foi vítima de bala perdida. A ação policial foi realizada por equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Grupamento Aeromóvel (GAM).

O cantor se manifestou por meio das redes sociais. "Dennis eu te amo! Descanse em paz. Que dor no coração meu Deus! Saudades...", escreveu no Twitter.





Recorde de mortos





De janeiro a outubro, 1.546 pessoas foram mortas por policiais no Rio de Janeiro - doze a mais do que os 1.534 mortos registrados em todo 2018, que, até então, era o recorde do Estado. A série estatística oficial foi iniciada em 1998.

Os números foram divulgados nessa segunda-feira, pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão do governo fluminense, dez meses após o início da gestão do governador Wilson Witzel (PSC). Ele defende o confronto com criminosos e advoga a ação de atiradores de elite. (Com Estadão Conteúdo)