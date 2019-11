Padre Donizetti é beatificado

A Igreja Católica já estuda um milagre que pode tornar santo o padre Donizetti Tavares de Lima, beatificado oficialmente ontem, em Tambaú, interior de São Paulo. Conforme o bispo dom Antônio Emidio Vilar, da diocese de São João da Boa Vista, que inclui Tambaú, é necessário que haja a comprovação pelos médicos, por meio de exames, de que se trata de algo extraordinário para a canonização. "Aguardamos os exames para essa comprovação", disse, sem dar mais detalhes.





O padre Anderson Godoi de Oliveira, vice-postulador da causa do beato Donizetti, confirmou que há vários relatos de milagres que teriam ocorrido depois daquele que resultou na beatificação, mas é preciso cumprir as fases do processo de canonização. “Esperamos que não demore tanto."





A solenidade de beatificação do religioso, que incluiu missa campal, foi assistida por 20 mil pessoas, sob sol forte, ontem, em Tambaú.





O menino Bruno Henrique Arruda de Oliveira, de 13 anos, que teve o pé torto congênito curado pelo padre, participou da cerimônia, quando foi inaugurada a imagem oficial do padre Donizetti.





MINEIRO O beato Donizetti Tavares de Lima nasceu em 1882, em Cássia (MG), e ficou conhecido por sua trajetória cercada de relatos milagrosos em Tambaú. Donizetti se tornou sacerdote aos 26 anos e precisou ser transferido a Tambaú 18 anos depois, devido à perseguição e ameaças que sofreu por ser considerado comunista.