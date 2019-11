Corpo de mulher é encontrado no Rio Tietê após afogamento na quinta

Pela terceira vez nesta semana, o Corpo de Bombeiros de São Paulo encontrou o corpo de uma mulher afogada em rios da capital. Neste sábado, 23, a corporação informou ter localizado uma vítima adulta no rio Tietê perto da ciclovia do Parque Ecológico Tietê, zona leste da cidade, que havia se afogado na quinta-feira, 21.



Por volta de 16h30 de quinta, os bombeiros foram acionados para um afogamento em curso na altura da Avenida Marechal Tito, 242, em São Miguel Paulista. As buscas seguiram até este sábado.



Na mesma quinta, pela manhã, o corpo de uma mulher foi encontrado no Rio Pinheiros, próximo à Estação Pinheiros da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na zona oeste de São Paulo. A vítima foi resgatada por volta das 6h40 já sem vida por uma equipe que contou com cinco viaturas da corporação.



Na madrugada de terça-feira, 19, o corpo de uma mulher também havia sido encontrado nas margens do Rio Tietê, nas proximidades da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os casos estão sendo investigados de modo individual.